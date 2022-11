Contratto del GF Vip: i concorrenti svelano dei dettagli, data per abbandonare

Ieri notte Edoardo Tavassi ha infranto il regolamento del GF Vip in due occasioni e subito dopo è stato richiamato in confessionale. La ramanzina è servita perché poche ore dopo altri coinquilini hanno iniziato a parlare del loro contratto e lui ha addirittura cercato di fermarli. Il fratello di Guendalina ha anche rivelato di aver ricevuto un ‘ca**iatone’.

I dubbi di Daniele Dal Moro sul contratto del GF Vip.

Daniele ha parlato di una data in cui i gieffini possono decidere se restare o andare avanti (così com’è successo nelle ultime due edizioni): “Edo te lo ricordi bene il tuo contratto? Spe non voglio sapere nello specifico del tuo contratto. Guarda che si può parlare di questo. Voglio solo sapere una cosa. Siccome c’è una data in cui si può scegliere se restare. Ma questo vale anche per voi arrivati adesso?”

Edoardo però è sembrato quasi impaurito nel parlare di questi dettagli: “Nun se po’ parlà de sta roba. No Dani non si può! Mi hanno appena rimproverato per un’altra cosa di prima. Io non credo di avere questa data di cui parli. No non credo non me la ricordo“. Micol Incorvaia ha smentito Edoardo: “Ma sì invece che c’è la data dai ricorda. Il contratto è fino a un tot, anche per noi“.

La parte più bella di questa scena è certamente Tavassi che si autocensura e si preoccupa.

ma Edoardo Tavassi che prima si mette a spillare i preferiti del pubblico, facendosi chiamare in confessionale e dopo si mette a parlare insieme a Micol, Giaele e Daniele di quanto duri il loro contratto, facendosi censurare nuovamente #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/kBdC17Vugm — Våle ; Campioni d’italia (@Vale41229116) November 18, 2022

Daniele chiedeva a Tavassi del loro contratto firmato (e lui terrorizzato: no no non si può parlare di ste cose ) Dan ha appena confermato che hanno firmato il contratto per tre mesi. Poi dovranno decidere se prolungarlo.

Anche quest anno la stessa cosa.#gfvip — Tiziana sulla Luna (@tizianasullalun) November 18, 2022

Raga tanto Antonino a dicembre scaduto il contratto esce, consiglio agli OralB: non cantate vittoria perché ha intortato noi, lo farà anche con voi #gfvip #gintonic — marta (@nondiregattose) November 17, 2022

Edoardo e le rivelazioni sulla classifica.

Se gli autori hanno bacchettato Tavassi è perché ha rivelato parte della classifica di gradimento a Edoardo Donnamaria: “Ci sta Nikita prima, poi sotto lui l’amico. Sì è vero che lui non fa nulla, non serve nemmeno a loro perché non crea niente. Gli immuni come Wilma e Charlie? No loro sono proprio nella parte bassa fidati. Tu stai a metà e Antonella è scesa“.

Foto: Endemol Shine Italy

L’articolo Contratto del GF Vip: i concorrenti svelano dei dettagli, data per abbandonare proviene da Biccy.it.







Fonte