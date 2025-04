“Contratti già firmati”: Chi ci sarà all’Isola dei Famosi: annunciata la squadra

È stata annunciata la squadra per l’Isola dei Famosi 2025, con Veronica Gentili come conduttrice, Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato. Il cast dei concorrenti è ancora in fase di selezione. Recentemente, Alberto Dandolo ha rivelato alcune prime notizie riguardo ai partecipanti, generando grande interesse tra gli appassionati. Tuttavia, ci sono stati cambiamenti dell’ultimo minuto, con tre concorrenti, tra cui Er Gennaro e Chiara Basso, esclusi dalla competizione, mentre la partecipazione di Camila Giorgi è ancora in dubbio. Si fa strada anche il nome di Serse Cosmi come potenziale aggiunta al cast.

Veronica Gentili guiderà l’Isola dei Famosi, in un team completo e pronto per la partenza, come confermato da Dandolo. È già stato realizzato un servizio fotografico promozionale per il programma, che andrà in onda su Canale 5. La produzione ha formalizzato i contratti con il team di conduzione, mentre il cast dei concorrenti è ancora in fase di definizione. La ricerca di partecipanti adatti è in corso, con la necessità di trovare figure che attraggano il pubblico.

Le difficoltà nel reclutamento si sono manifestate, poiché alcuni nomi di spicco, come il calciatore Loris Karius e il ballerino Angelo Madonia, hanno rifiutato l’offerta. La produzione è quindi alla ricerca di un partecipante carismatico e attraente, simile a Luca Vetrone, uno dei preferiti della scorsa stagione. La selezione continua, con l’aspettativa di annunciare a breve i nomi ufficiali e promesse di sfide emozionanti nell’Honduras per questa nuova edizione.