Contrasto alla solitudine e salute mentale a Torino

Il contrasto alla solitudine e la promozione della salute mentale sono stati al centro di una recente seduta delle Commissioni Quarta, Seconda, Quinta e della Conferenza dei Capigruppo. Durante l’incontro, Ivana Garione ha presentato una mozione per rendere la comunità più inclusiva e affrontare efficacemente il problema della solitudine, che colpisce molte persone, in particolare gli anziani e i giovani.

Garione ha sottolineato che il 34% degli over 65 a Torino vive da solo, aumentando il rischio di isolamento sociale. La proposta include l’aumento degli spazi di socialità e dei servizi di ascolto, favorendo l’integrazione della lotta alla solitudine nel sistema sanitario, tramite la collaborazione con la Regione Piemonte. Si parla anche di facilitare incontri tra giovani e anziani attraverso iniziative come il co-housing e di finanziare progetti locali per promuovere il volontariato.

Vincenzo Camarda ha sostenuto l’importanza di un Piano organico che garantisca l’apertura dei Centri per anziani anche in estate, lamentando il taglio ai fondi per la domiciliarità. Altri membri della Commissione hanno evidenziato come la solitudine possa portare a depressione e trascuratezza, sottolineando la necessità di interventi a favore degli anziani.

Anche l’uso delle nuove tecnologie è stato menzionato come strumento utile per favorire l’invecchiamento attivo. Tuttavia, ci sono state anche critiche riguardo alla genericità della mozione proposta. La discussione si è poi spostata su come il Terzo Settore necessiti di maggiore supporto per affrontare la solitudine. L’assessore al Welfare ha infine ribadito la necessità di affrontare il tema attraverso un approccio sistemico, coinvolgendo le Circoscrizioni.

Il documento verrà ora esaminato dal Consiglio Comunale. In questa seduta, è stato presentato anche un ordine del giorno per promuovere azioni di salute mentale.