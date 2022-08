() – Sessione volatile a Wall Street, che migliora dopo aver iniziato la seduta in ribasso, penalizzata dalla visita della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan. Ciò può peggiorare le tensioni tra Stati Uniti e Cina, tanto che l’esercito cinese è in stato di massima allerta e lancerà “operazioni militari mirate” in risposta alla visita, ha detto il ministero della Difesa cinese. Preoccupazioni anche da parte del mondo delle imprese, con il chairman di TSMC (colosso dei semiconduttori) che ha dichiarato che se la Cina dovesse invadere Taiwan, le sue fabbriche di chip non potrebbero essere operative perché dipendono da una “connessione in tempo reale” con le economie e le forniture di altri paesi.

Continuano intanto le trimestrali. Uber ha registrato per la prima volta un flusso di cassa positivo nel secondo trimestre del 2022. Caterpillar ha diffuso una trimestrale deludente per i problemi alla suppy chain e per l’uscita dalla Russia. KKR ha registrato una maxi perdita per svalutazioni e rallentamento dei deal a livello globale. Dopo la chiusura del mercato si conosceranno i risultati di Advanced Micro Devices, PayPal, Starbucks, Gilead e Airbnb.

La giornata è priva di dati macroeconomici significativi, a parte i dati JOLTS. Il Dipartimento del lavoro ha comunicato che i posti di lavoro vacanti sono diminuiti rispetto al mese precedente, risultando anche inferiori alle attese degli analisti.

Si muove in maniera contrastata Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 4.133 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,72%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,24%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+0,86%), energia (+0,74%) e telecomunicazioni (+0,67%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Travelers Company (+1,70%), Salesforce (+0,81%), Wal-Mart (+0,68%) e United Health (+0,65%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -3,65%.

Sotto pressione Boeing, con un forte ribasso dell’1,79%.

Soffre Visa, che evidenzia una perdita dell’1,74%.

Preda dei venditori Intel, con un decremento dell’1,56%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Lucid (+6,72%), Intuitive Surgical (+6,32%), Dexcom (+5,95%) e Match (+5,22%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ross Stores, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.

Si concentrano le vendite su Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry, che soffre un calo dell’1,61%.

Vendite su Intel, che registra un ribasso dell’1,56%.

Seduta negativa per Old Dominion Freight Line, che mostra una perdita dell’1,35%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati USA:

Mercoledì 03/08/2022

15:45 USA: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 52,3 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 47 punti; preced. 52,7 punti)

16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 55,3 punti)

16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 1,2%; preced. 1,6%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,52 Mln barili).