Contraccezione, Moige: "Pillola gratis discrimina chi fa figli"

“L’Aifa discrimina chi fa figli, pensiamo agli esami diagnostici ed ai medicinali per le patologie dell’infanzia che vanno pagati. E’ una scelta discriminatoria che aiuta chi non vuole avere figli ma si dimentica delle famiglie”. E’ quanto si legge in una nota di Antonio Affinita, direttore del Moige in merito alla decisione dell’Agenzia italiana del farmaco di rendere gratuita la pillola contraccettiva.

“Noi vogliamo quindi eguale gratuità per le spese diagnostiche e terapeutiche per i figli, ci sembra una richiesta più che legittima, mai come oggi, quando la denatalità rappresenta ormai una vera emergenza nazionale”, conclude Affinita.