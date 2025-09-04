Contraccettivi ormonali e salute mentale: il caso Musk in Italia

Un post recente di Elon Musk ha scatenato un acceso dibattito riguardo all’uso dei contraccettivi ormonali. Musk ha commentato un nuovo studio che suggerisce che le donne che utilizzano queste pillole mostrano reazioni emotive più intense rispetto a quelle con ciclo mestruale naturale e che, sorprendentemente, ricordano meno dettagli di eventi negativi. Questo studio, condotto dalla Rice University e pubblicato su “Hormones and Behavior”, ha riscontrato alterazioni nell’attività della corteccia prefrontale ventromediale tra le giovani che usano contraccettivi ormonali.

Le critiche nei confronti di Musk sono emerse perché, divulgando queste informazioni a un ampio pubblico, ha sollevato dubbi sulla comunicazione dei potenziali effetti collaterali a lungo termine di farmaci comunemente prescritti. L’uso di contraccettivi ormonali è stato associato anche a numerosi problemi di salute, come cancro al seno, aumento del rischio di diabete gestazionale, glaucoma e coaguli di sangue.

In un’intervista precedente, Musk aveva già parlato degli effetti collaterali della pillola contraccettiva, menzionando che può portare a un aumento di peso e a un rischio maggiore di depressione e suicidio. Un recente studio ha confermato che le donne che iniziano a usare la pillola in adolescenza hanno un rischio di depressione aumentato del 130%, rispetto a chi non la utilizza.

Le studiose, inclusa Therese Johansson dell’Università di Uppsala, hanno spiegato che gli effetti dei contraccettivi sulle adolescenti possono derivare dai già significativi cambiamenti ormonali della pubertà. L’uso di contraccettivi ormonali altera il normale funzionamento del corpo femminile, ponendo a rischio la salute e la fertilità futura delle donne, contrariamente all’idea che tali scelte garantiscano una maggiore libertà.