Conto corrente per tutti: una svolta per l’inclusione finanziaria

Il 23 luglio 2025, la Camera dei Deputati ha approvato una legge che modifica profondamente il sistema bancario italiano, imponendo l’obbligo per le banche di aprire un conto corrente a tutti i cittadini. Questa riforma mira a garantire una maggiore inclusione finanziaria, consentendo a ciascuno di gestire in modo più efficace stipendio, pagamenti e spese quotidiane.

Secondo le nuove disposizioni, le banche devono motivare un eventuale rifiuto di apertura del conto entro dieci giorni, rispettando le normative anti-riciclaggio e contro le frodi. Inoltre, non sarà possibile chiudere un conto con saldo positivo senza una giustificazione valida. Si prevede che nel 2025 in Italia ci saranno circa 48 milioni di conti correnti, con un incremento del 13% rispetto al 2019. Tuttavia, l’Associazione Bancaria Italiana ha espresso preoccupazioni riguardo il possibile conflitto con le normative europee sulla libertà contrattuale.

Le associazioni di consumatori hanno accolto favorevolmente la riforma, ritenendola una protezione contro le pratiche discriminatorie che avevano limitato l’accesso ai conti correnti. L’onorevole Bicchielli di Noi Moderati ha sottolineato l’importanza di tutelare i diritti delle fasce più vulnerabili. D’altra parte, diverse banche manifestano preoccupazioni per il potenziale aumento dei costi e la complessità delle procedure operative.

Le istituzioni bancarie vedono in questa riforma un’opportunità per espandere drasticamente il proprio bacino di utenza, sebbene vi siano timori riguardo ai costi organizzativi e alla necessità di adeguamenti interni. Il contesto politico attuale suggerisce un impegno verso una maggiore trasparenza e un miglioramento del servizio clienti, potenzialmente trasformando questa riforma in un motore di crescita per il settore bancario.