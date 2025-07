Conto corrente come diritto: cosa cambia per i cittadini?

Il diritto all’accesso ai conti correnti potrebbe presto diventare un elemento fondamentale per i cittadini italiani, imponendo nuove regole nel rapporto con le banche. Una proposta di legge attualmente in discussione, già approvata in Commissione Finanze, prevede il diritto garantito di aprire un conto corrente, senza che le istituzioni finanziarie possano rifiutare o chiudere unilateralmente tali conti, a meno di sospetti di attività illecite.

Attualmente, il “conto di base” consente l’inclusione finanziaria, garantendo ai cittadini, anche a quelli con minori risorse, l’accesso ai servizi bancari. Tuttavia, in casi di segnalazioni alla Centrale Rischi o di storie di insolvenza, gli istituti di credito possono rifiutare l’apertura di nuovi conti. La nuova legge mira a superare queste restrizioni, permettendo a chiunque di aprire un conto, anche con un passato di cattivo pagatore. Le banche potranno opporsi solo in presenza di concreti sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

Nonostante le motivazioni per l’inclusione finanziaria, vi sono preoccupazioni riguardo alla compatibilità della legge con le normative comunitarie e con la Costituzione italiana, in particolare in riferimento alla libertà d’iniziativa economica. L’ABI ha già segnalato che una regolamentazione di questo tipo, valida solo in Italia, potrebbe alterare la concorrenza all’interno del mercato europeo, violando il principio di armonizzazione delle leggi. Sarà dunque interessante osservare se la proposta riuscirà a superare questi ostacoli legislativi.