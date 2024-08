continuiamo a torturare le aragoste

Recentemente il Regno Unito ha pubblicato quelli che sono i nuovi codici di condotta per il trattamento di granchi, aragoste e gamberi. Il problema? Abbiamo fatto un drammatico e preoccupante passo indietro.

Dopo che il nuovo Animal Welfare Bill ha ufficialmente riconosciuto questi animali come senzienti e, cosa da non sottovalutare, perfettamente in grado di provare dolore, ci saremmo aspettati dei decisi cambiamenti nel modo di rapportarci con loro.

Il disegno di legge del 2021 sul benessere degli animali, si basa infatti su una revisione di oltre 300 studi scoprendo “forti prove scientifiche che i crostacei decapodi e i molluschi cefalopodi sono animali senzienti“. Nell’articolo, si parla in particolare della capacità di un animale di avere esperienze soggettive, come provare emozioni come piacere, dolore e paura, come hanno dichiarato a IFLScience, Michaella Pereira Andrade e Tatiana Leite, membri del team Wild Animal Initiative che sono a lavoro sulla sensibilità dei polpi.

Gli autori stessi raccomandarono fortemente di non utilizzare tutta una serie di pratiche commerciali che coinvolgono questi animali.

A quanto pare però, l’industria ittica è ancora autorizzata a mettere in atto i seguenti comportamenti nei confronti degli animali in questione: congelarli a morte, bollirli vivi, smembrarli mentre sono vivi, tagliare i loro tendini per immobilizzare le chele.

Secondo Crustacean Compassion, i codici di condotta pubblicati da Seafish, rappresentano a tutti gli effetti “un’occasione persa per migliorare il benessere degli animali“. Ma vediamo su cosa si basa la polemica.

Le parole del dott. Ben Sturgeon, CEO di Crustacean Compassion, risultano emblematiche: "L'industria ittica sta illudendo il mondo intero di voler migliorare il benessere degli animali, pur consentendo loro di soffrire inutilmente. Le persone vogliono sentirsi bene con il cibo che mangiano e si aspettano che i supermercati garantiscano i standard più elevati riguardo il benessere degli animali ".