Continuano i post dei vip contro Giovanni Ciacci (“barbablu di M”): c’è anche Tina Cipollari

Sono oltre vent’anni che Giovanni Ciacci lavora nel mondo dello spettacolo e di vip ne ha conosciuti tanti. Purtroppo per lui, però, in un suo momento di difficoltà – come la débâcle al Grande Fratello Vip – nessuno ha speso parole di supporto. Anzi. Ieri sera, durante la sua uscita dalla Casa, in molti si sono riversati sui social contro di lui.

Oltre Simona Ventura (“Ciacci s’è fatto riconoscere”), Tommaso Zorzi, Fabrizio Corona (“Finalmente gli è caduta la maschera”), Elisa D’Ospina (“Le persone si rivelano prima o poi”), Arianna David e Adriana Volpe, oggi sono spuntate altre “spunte blu”. Ben cinque in totale.

Giovanni Ciacci, 6 vip inveiscono contro di lui: “Si è fatto riconoscere” / “Gli è caduta la maschera” https://t.co/Un39R5MDel #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 4, 2022

Il più aggressivo è stato senza dubbio l’ex vippone Alessandro Basciano con un video su Instagram (“Ma non dire c***e buffone, se c’ero io ti prendevo a calci in c**o, buffone del c**o, barbablù di m***a”).

A dire la sua anche l’attrice Licia Nunez: “Certa gente non impara nulla dalla propria sofferenza”; e Patrizia De Blanck che ha parlato di karma: “Le persone hanno capito, il karma colpisce sempre”.

Infine Tina Cipollari ha scritto che sperava fosse proprio lui il primo a essere squalificato e Antonella Mosetti che ha ricordato una vacanza saltata in Africa. “La cattiveria torna sempre al mittente, Ciacci usa le persone e poi le butta nel cesso“.