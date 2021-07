Il 2021 è senza ombra di dubbio l’anno d’oro di Orietta Berti.

Volto fisso al tavolo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, icona indiscussa dell’ultimo Festival di Sanremo (fra conchiglie di swarovski e inseguimenti con la polizia), al numero #1 delle classifiche col tormentone dell’estate di Fedez ed ora pure venerata oltre oceano grazie ad un video diventato virale su TikTok. Cosa volere di più? Ovvio: un bello show in prima serata di Rai Uno. Detto, fatto.

Secondo quanto trapelato online su TvBlog, infatti, pare che Orietta Berti abbia ricevuto ben due proposte lavorative: al bancone dei giudici di Tale e Quale Show (al posto di Vincenzo Salemme), e come coach di The Voice Senior (al posto della coppia Albano – Jasmine Carrisi). Alla fine la scelta è ricaduta sullo show di Antonella Clerici.

“Dunque il gruppo di coach di The Voice Senior 2 sarà formato da Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e appunto Orietta Berti” – si legge su TvBlog – “Fuori dunque Albano e la figlia Jasmine Carrisi. La Berti è assolutamente perfetta per questo programma, per altro l’interprete di “Quando ti sei innamorato” nell’ultimo Festival di Sanremo era stata anche contattata dal team che realizza Tale e Quale Show per entrare nella giuria al posto di Vincenzo Salemme, poi alla fine della fiera Orietta sarà a The Voice Senior, mentre a Tale e Quale arriverà quasi sicuramente Cristiano Malgioglio”.