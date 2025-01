Continua la ‘navigazione’ di Iader Giraldi

È iniziata una nuova avventura che Iader Giraldi sta vivendo partecipando alla Dakar rally in Arabia Saudita. Ha raccontato delle emozioni di andare in moto per ore in paesaggi straordinari, con una speciale di 8 ore e 53 minuti, durante la quale ha percorso più di 12 ore in totale, cercando di mantenere un buon ritmo senza fermarsi.

Durante la gara, c’è un momento di sospensione, chiamato neutralizzazione, che dura 20 minuti. In quel tempo i partecipanti possono rifornire la moto, mangiare e fare una pausa. Iader ha confessato di essersi fermato una volta in più per questioni di età. La maggiore difficoltà affrontata è stata la navigazione, poiché non esiste una traccia prestabilita. I partecipanti seguono un road book, un dispositivo elettronico che fornisce indicazioni tramite simboli e segnali. Questo tipo di navigazione è simile alla navigazione marittima, usando chilometri, posizioni e gradi.

Iader ha notato che molti partecipanti, pur partendo velocemente, si fermavano con difficoltà nel trovare la giusta direzione. Lui, invece, è riuscito a mantenere la rotta corretta senza errori. A suo avviso, la navigazione richiede non solo logica, ma anche intuizione. È fondamentale non limitarsi alla posizione attuale, ma guardare oltre, come nella vita, dove bisogna essere lungimiranti e valutare ciò che verrà dopo.

Ha condiviso un’importante lezione appresa: gestire il dolore e la stanchezza. Durante le lunghe ore di moto, il corpo comunica segnali di dolore, che spesso non sono reali ma reazioni della mente a sforzi intensi. Iader ha compreso che, anche in questi momenti, la respirazione e la concentrazione possono aiutare a superare il disagio. Durante la lunga corsa, si trovano spazio per riflessioni diverse.

In conclusione, dal giorno seguente si prepara per una tappa di due giorni con 1100 km da percorrere, dove si fermeranno al buio in una tenda fornita dall’organizzazione. Ora, si prepara per un meritato riposo, consapevole delle sfide che l’attendono domani.