Continua il tour italiano degli OneRepublic: la scaletta dei concerti

OneRepublic in tour in Italia nel 2023: la scaletta dei concerti della band americana guidata da Ryan Tedder.

Se la musica ha il potere di creare emozioni profonde e uniche, poche band come gli OneRepublic sanno davvero come catturare l’energia e la passione, rendendo ogni concerto indimenticabile. Con le loro melodie coinvolgenti, le performance dal vivo potenti e un repertorio ricco di hit, Ryan Tedder e compagni hanno guadagnato un posto di rilievo nella scena musicale mondiale. E questo anche grazie ai loro concerti, come dimostrato dalle date italiane del 2023.

Dopo essere stati già protagonisti di due live nel 2022, gli OneRepublic hanno iniziato il loro mini tour nel nostro paese in questo anno solare, regalando fin da subito uno spettacolo straordinario. Scopriamo insieme la scaletta dei loro prossimi concerti italiani.

Le date italiane dei concerti degli OneRepublic

La prima data italiana per questo tour della band americana è stata quella dell’11 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Un live straordinario in cui hanno regalato il consueto spettacolo, emozionando tutti i presenti con il meglio del loro repertorio.

OneRepublic

Questo il calendario degli altri concerti in programma:

– 12 luglio all’Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest

– 14 luglio in Piazza Sordello a Mantova

– 16 luglio in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival

La scaletta degli OneRepublic

Sono tante le hit presenti nel repertorio della band di Ryan Tedder, da Counting Stars ad Apologize, passando per Secrets. Brani che garantiscono un perfetto equilibro tra ritmi travolgenti, ballate toccanti e brani che dal vivo acquisiscono una potenza straordinaria.

Non sappiamo se le scalette saranno uguali durante l’intero tour della band. In questo 2023 hanno finora presentato queste canzoni:

– Stop and Stare

– Good Life

– Secrets

– Rescue Me

– Wherever I Go

– Love Runs Out

– Halo

– Bleeding Love / Burn / That’s what I want/ Maps

– Sucker

– Lose Somebody

– Runaway

– I Ain’t Worried

– Apologize

– I Lived

– Counting Stars

– Sunshine

– If I Lose Myself

Di seguito il video ufficiale di If I Lose Myself:

