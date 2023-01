contiene immagini che non si aspettava

L’importante scoperta di un filmato dimenticato all’epoca della guerra, contente immagini inattese, si propaga generando molta curiosità negli spettatori.

Ritrovato durante una lavorazione a degli archivi, in una “vecchia scatola di metallo“, un filmato dalla pellicola in 8mm leggermente usurata – ma che ha ugualmente permesso ad oggi la sua fortunata riproduzione – ha lasciato emergere delle immagini dimenticate di una passato in cui il suo scenario principale è stato ricondotto a quello bellico degli anni ’40.

All’intento della scatola, come spiega l’uomo che ha riportato in auge il prezioso filmato, vi era “un rotolo da tempo dimenticato di un film muto“. Emozionato per la scoperta, il suo autore, ha consegnato la pellicola agli specialisti del settore affinché si potessero prendere cura di quest’ultima e provvedere quanto prima alla sua digitalizzazione.

La dicitura presente sul rotolo, contenente immagini in bianco e nero, era la seguente: “Le Filippine 1942“. La pellicola, un giorno dopo essere stata resa fruibile sul digitale come promesso, è stata condivisa in un post su Twitter da @GShnakenberg, il 7 gennaio 2023, il quale ne ha rivelato pubblicamente il suo messaggio.

Con incredibile e dilagante sorpresa del pubblico si è scoperto di come il contenuto della pellicola lasciasse riaffiorare, con immediata semplicità, una parentesi quotidiana di una straordinaria dolcezza. La clip, evidentemente – già negli anni Quaranta, dunque in un periodo non troppo rassicurante dal punto di vista socio-culturale quanto politico-economico – vedeva, come accade ai nostri giorni, all’epoca dei social network, immortalati i suoi protagonisti.

While working in our archives, I found an old metal box. Inside was a long-forgotten roll of silent 8mm film marked “The Philippines 1942”

Excited at possibly discovering lost WW II footage, I sent it to specialists for care and digitization.

Yesterday, it came back. On it was: pic.twitter.com/Wvlla8k21R

— Gregory Schnakenberg (@GSchnakenberg) January 7, 2023