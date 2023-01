Conti trionfa, ma contro Maria perde: le sue parole

Tale e Quale Show di Carlo Conti è un grande successo di Rai1 che va avanti ormai da oltre un decennio e che ha dato vita a numerosi spin off. Uno di questi, Tali e Quali, ieri sera è tornato sfidando il colosso C’è Posta Per Te e – nonostante gli ascolti lo abbiano premiato con un buon 18,89% di share – contro Maria ha perso, dato che quest’ultima ha vinto la serata col 30,16% di share.

Alla vigilia del debutto, Carlo Conti ha parlato così a TvBlog:

“Quest’anno abbiamo superato le più rosee aspettative, ormai Tale e Quale Show è qualcosa di più che un semplice successo. Io credo che il segreto di questo consenso costante e anche crescente da parte del pubblico sia dovuto al fatto che abbiamo aggiunto al programma una quota di leggerezza. Non c’è più solo il talent o la gara, ma Tale e Quale è diventato ancora di più uno “show”. Uno lo guarda per divertirsi e scoprire chi vince la puntata è diventata ormai solo la ciliegina della torta”.

Per questo motivo anche in Tali e Quali ha chiamato la coppia comica Cirilli e Paolantoni, che nella scorsa edizione hanno dato vita a numerose imitazioni ormai cult.

Chiamandosi Tali e Quali rimane tale e quale a se stesso, inteso come meccanismo. Ci saranno dieci concorrenti sconosciuti, più la coppia Cirilli-Paolantoni, retrocessi fra i nip dopo i disastrosi (ride, ndr) risultati in Tale e Quale Show dello scorso autunno, che imiteranno altrettanti cantanti, giudicati dalla giuria composta sempre da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio”.

Nella prima puntata, infatti, hanno interpretato a loro modo Mina e

Tra me e Maria non ci sarà mai competizione, siamo troppo amici. C’è posta per te è una corazzata perfetta e programma imbattibile, fatto di tanti sapori, dall’allegria alla commozione, il tutto confezionato in maniera impeccabile. Noi cercheremo di fare un bel programma, con un risultato dignitoso.