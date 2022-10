Conti rinfaccia alla Mussolini: “Dalla mia amica d’Urso l’hai fatta Sophia Loren!”, lei risponde e alla fine la imita

Il caso della settimana montato da Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show di Carlo Conti si è concluso con un nulla di fatto. Alla fine, infatti, Sophia Loren l’ha imitata davvero.

Inizialmente l’ex parlamentare aveva sabotato le prove rifiutandosi di fare l’imitazione. “Ho avuto un crollo emotivo” – aveva detto subito dopo il rifiuto – ha dichiarato – […] mi sono bloccata con un senso di disagio. Perché zia in quel film è uguale a mia mamma, io ho tre donne che sono i tre amori della mia vita, nonna, zia e mia madre. Zia in quella foto che aveva 26 anni era identica a mamma. Quindi è un fatto mio che non ce la faccio. […] Oggi è mercoledì dovranno darmi un piano B. Qualcosa senza balletto. Si è arrabbiato pure il ballerino che mi ha detto ‘ho perso una giornata ti rendi conto?’. Ma io cosa devo fare? Non me la sentivo di farlo”.

Nella clip mandata in onda durante la diretta di Tale e Quale Show, si è visto Alessandra Mussolini chiedere a Carlo Conti di cambiare imitazione. “Posso avere un piano b?“. “No” – la replica risposta del conduttore – “Dalla mia amica Barbara d’Urso l’hai fatta, perché qua no? Se non imiti Sophia Loren arriverai ultima in classifica, ora io saluterò Alessandra Mussolini e darò il benvenuto a Sophia Loren… O a Alessandra Mussolini, se deciderai di scendere in pista senza imitarla“.

Ma ovviamente, Alessandra Mussolini sua zia l’ha imitata. Ed è stata pure brava.

Messa davanti alla sua performance a Domenica Live, Alessandra Mussolini ha minimizzato sostenendo che lì aveva solo una parrucca e che si è limitata a ballare.