Conti in Cerca di Aiuto: Un’Inaspettata Impasse

Gerry Scotti sarà co-conduttore al Festival di Sanremo 2025, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio. Questa sarà la prima volta che Scotti salirà sul palco dell’Ariston, affiancato da Carlo Conti e Antonella Clerici. Nelle ultime interviste, Scotti ha condiviso le sue emozioni riguardo a questa nuova esperienza, sottolineando che, negli anni passati, aveva ricevuto inviti a partecipare da Amadeus, ma non era riuscito a farlo. Si è anche divertito a raccontare un episodio in cui Conti doveva contattarlo e ha scoperto che il suo numero era bloccato, sottolineando la peculiarità della situazione.

Scotti ha rivelato di aver sempre avuto il consenso del diretto superiore di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, per partecipare a Sanremo, espresso negli ultimi dieci anni ogni volta al rinnovo del contratto. A suo avviso, il fatto di poter partecipare, anche solo per una serata, è un grande gesto da parte della Rai, considerando la sua lunga carriera esclusivamente con Mediaset.

Durante il festival, Scotti condivide il palco con Antonella Clerici, con cui ha una relazione amichevole; entrambi hanno programmi simili, e nonostante ci siano stati confronti sulla loro somiglianza, non hanno mai lasciato che questo influisse sulla loro amicizia. Scotti ha definito la loro comunicazione come positiva e priva di tensioni. La collaborazione al Festival rappresenta un nuovo capitolo per Scotti, dopo tanti anni di lavoro con la rete di Berlusconi, e il suo entusiasmo è palpabile.