Conti, De Martino e Affari Tuoi citati ad Amici, reazione di Amadeus

Ieri sera, alla prima puntata del serale di Amici 24, Alessandro Siani ha intrattenuto il pubblico con un monologo di cinque minuti in cui ha citato vari personaggi, tra cui Stefano De Martino, Carlo Conti e il Festival di Sanremo, tutto davanti ad Amadeus. Siani ha esaltato le doti poliedriche di De Martino, affermando che “sa fare tutto”. Durante il suo discorso, ha anche elogiato il talento di Giorgia, nota cantante, e ha osservato la reazione di Amadeus, che ha sorriso mentre ascoltava.

Il comico ha continuato il suo monologo paragonando Maria De Filippi a un’intelligenza artificiale, suggerendo che abbia la capacità di trasformare talenti in showman, come De Martino, che non solo balla e canta, ma recita anche. Ha intrecciato la narrativa con una gag riguardante un “passaggio di proprietà” effettuato da De Martino, sottolineando in modo ironico il suo presunto talento nel riconoscere “pacchi” (riferendosi a cose di scarso valore).

Siani ha fatto anche riferimento alla magnificenza della voce di Giorgia, dicendo che il suo talento è tale da far palpitare Carlo Conti, evidenziando il suo incredibile acuto e descrivendo la cantante con espressioni vivaci. La sua performance ha messo in risalto non solo il talento degli artisti citati, ma anche l’interazione tra i vari protagonisti del mondo dello spettacolo, dimostrando come De Martino sia un personaggio centrale nell’attuale panorama televisivo. Le reazioni di Amadeus, dai sorrisi agli annuimenti, non sono passate inosservate, rendendo il monologo di Siani ancora più memorabile.