Contesa elettorale in Emilia Romagna, il ricorso al Tar

La questione riguarda la lista dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia eletti a maggio, ora oggetto di un ricorso al Tar. La richiesta mira a ottenere un riconteggio dei voti oppure a dichiarare nulle le elezioni amministrative, che hanno visto il centrosinistra di Alessandro Barattoni prevalere. La situazione è particolarmente delicata, poiché solo due voti hanno separato Anna Adele Greco da Alessandro Baroni, entrambi candidati del partito di Giorgia Meloni.

La differenza di voti ha garantito un seggio a Greco, mentre Baroni è rimasto escluso dal Consiglio. Baroni, un consulente di 51 anni, ha quindi deciso di agire legalmente, presentando ricorso al tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna entro il termine stabilito di 30 giorni dopo la proclamazione degli eletti. Il Tar ha già accettato la sua istanza e ha programmato un’udienza per inizio ottobre.