Contenzioso in Texas tra Cerence e Apple su brevetti vocali

Cerence, un’azienda specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per il settore automobilistico, ha intrapreso una causa legale contro Apple presso la Corte distrettuale del Texas occidentale. Al centro della denuncia ci sono presunte violazioni di brevetti relativi al riconoscimento vocale e ai sistemi di inserimento testuale sui dispositivi mobili.

Cerence è un ex ramo di Nuance Communications, che ha fornito a Siri le sue prime capacità di riconoscimento vocale. Secondo la denuncia, nel 2021 Cerence aveva contattato Apple per trattare una possibile acquisizione o concessione di licenze per alcuni brevetti. Durante queste trattative, sono stati condivisi documenti che evidenziavano come Apple avesse citato le tecnologie brevettate da Cerence in domande di brevetto, poi respinte per coprire aree già protette. Nonostante i colloqui, non è stato raggiunto alcun accordo.

Le tecnologie contestate riguardano principalmente la digitazione tramite tastiera virtuale e il sistema “slide to type”. Tra i brevetti citati ci sono sistemi che riconoscono schemi di parole in base alla tastiera virtuale e metodi per tracciare caratteri in sequenza. Inoltre, viene menzionato un brevetto per il rilevamento di comandi vocali in modalità a basso consumo, che interessa non solo iPhone e iPad, ma anche Apple Watch e HomePod.

Cerence chiede al tribunale di stabilire se le tecnologie siano state violate e di bloccare il loro uso non autorizzato, richiedendo, inoltre, danni e royalties. La scelta della Corte del Texas occidentale potrebbe presentarsi favorevole per Cerence, dato il suo storico di sentenze a favore dei detentori di brevetto. Questa situazione rappresenta una potenziale sfida significativa per Apple.