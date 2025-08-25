Contenzioso Apple e OpenAI: rivoluzione nell’AI americana

Una nuova denuncia antitrust di 61 pagine è stata presentata contro Apple e OpenAI, accusate di compromettere la concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale. Le aziende di Elon Musk, xAI e X, sostengono che esista una “partnership illegale” tra i due colossi tecnologici, che avrebbe contribuito a mantenere un monopolio.

La causa è stata depositata presso un tribunale in Texas, dove si afferma che Apple e OpenAI hanno siglato un accordo esclusivo per rendere ChatGPT l’unico chatbot di intelligenza artificiale generativa disponibile sul sistema operativo iPhone. Questo accordo limiterebbe l’accesso a rivali come Grok, il chatbot sviluppato dalla startup di Musk.

Nella denuncia, si cita come Apple, nel tentativo di proteggere il proprio monopolio nel mercato degli smartphone, abbia collaborato con OpenAI, il quale viene descritto come un monopolista nel settore dei chatbot di intelligenza artificiale generativa.

Attualmente, il servizio ChatGPT di OpenAI è l’app gratuita per iPhone più scaricata negli Stati Uniti. L’integrazione dell’intelligenza artificiale negli iPhone ha permesso ad Apple di guadagnare una quota di mercato dello 0,5%.

Questa azione legale segna un ulteriore capitolo nella competizione accesa tra i grandi player dell’intelligenza artificiale mentre i mercati si preparano alla diffusione dei risultati finanziari di Nvidia, che sono attesi e considerati un indicatore chiave per l’andamento del settore.