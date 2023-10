Contenuto della lettera di Garibaldi: Beatrice la mostra per errore

Pensando che avrebbe lasciato la casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha voluto scrivere una lettera a Beatrice Luzzi, ma non ha svelato a nessuno il contenuto. Nemmeno in puntata il gieffino ha voluto dire cosa avesse scritto all’attrice. Durante la notte però la Luzzi è andata in camera da Giuseppe a chiedergli la lettera e solo dopo quasi un’ora di insistenza lui ha ceduto e gli ha consegnato il foglio. Beatrice ha letto i pensieri che il gieffino ha affidato a quel pezzo di carta posizionandosi proprio sotto ad una delle telecamere del giardino e così adesso sappiamo quello che Garibaldi ha scritto in gran segreto.

“Bea,

Scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse.

Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano.

Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo.

Spero che una volta usciti…

Giuseppe”.