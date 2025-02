Contenuti Sensibili e Violenti nei Reel di Instagram: Analisi delle Cause

Diversi utenti di Instagram hanno riportato un incremento improvviso di contenuti disturbanti, inclusi reel con scene di violenza, risse e maltrattamenti su animali, che sono apparsi anche a chi aveva limitato i contenuti NSFW. Meta, la società madre di Instagram, ha confermato queste segnalazioni scusandosi per un errore tecnico. Nonostante le impostazioni di protezione attivate, gli utenti hanno trovato contenuti violenti nel loro feed, il che ha sollevato preoccupazioni sulle modifiche recenti nelle politiche di moderazione della piattaforma.

In particolare, Meta ha cambiato il modo di gestire i contenuti, dando maggiore visibilità a post precedentemente declassati. Questo cambiamento, promosso dal CEO Mark Zuckerberg, ha portato a una revisione delle politiche sui contenuti politici e a una riduzione dei controlli sulla disinformazione. Un potenziale legame tra la maggiore diffusione di contenuti controversi e il rilassamento delle regole di moderazione è stato sollevato, in coincidenza con il ritorno di Donald Trump sulla scena politica.

Meta ha dichiarato che l’algoritmo che gestisce la visibilità dei contenuti ha commesso un errore, ma alcuni esperti sono scettici, suggerendo che la questione possa essere più complessa e legata a un cambiamento strutturale. Inoltre, il personale della moderazione è stato ridotto a oltre 21.000 unità, il che potrebbe aver ulteriormente compromesso l’efficacia dei controlli sui contenuti.

In sintesi, l’accaduto mette in luce le sfide che Meta deve affrontare nella gestione della moderazione e sulla cui direzione potrà orientarsi in futuro per garantire una rete sociale più sicura.