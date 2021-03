Round di investimento da 5 milioni di euro per Contents Spa, la martech company che grazie all’intelligenza artificiale analizza dati e realizza contenuti nativamente multilingua, attrattivi per utenti e motori di ricerca. La piattaforma ha implementato strumenti innovativi per il discovery dei trend per publisher ed ecommerce. L’investimento permetterà all’azienda (già presente in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Stati Uniti) di crescere e consolidare la leadership tecnologica nella ricca industry della creazione contenuti.





