20.4 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Lavoro

Content Strategist e Social Media Manager a Milano – Unisci creatività e strategia!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

“Diventa il Nostro Prossimo Content Strategist & Social Media Manager!”

Azienda: Alfio Bardolla Training Group

Località: Milano

Data di pubblicazione: Mon, 29 Sep 2025 22:23:34 GMT

Descrizione del lavoro:
Cerchiamo un professionista con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo di Content Strategist e Social Media Manager, responsabile dell’ideazione e della realizzazione di strategie di contenuto efficaci. La figura avrà l’obbligo di gestire le piattaforme social e creare campagne mirate per aumentare la visibilità e l’engagement. È fondamentale avere competenze in analisi dei dati e capacità di adattare le strategie in base ai risultati. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale, insieme a un pacchetto retributivo competitivo.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Scontri a Città del Messico: Commemorazione 1968 in Tensione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.