Content Strategist e Social Media Manager a Milano – Unisci creatività e strategia!

“Diventa il Nostro Prossimo Content Strategist & Social Media Manager!”



Azienda: Alfio Bardolla Training Group

Località: Milano

Data di pubblicazione: Mon, 29 Sep 2025 22:23:34 GMT

Descrizione del lavoro:

Cerchiamo un professionista con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo di Content Strategist e Social Media Manager, responsabile dell’ideazione e della realizzazione di strategie di contenuto efficaci. La figura avrà l’obbligo di gestire le piattaforme social e creare campagne mirate per aumentare la visibilità e l’engagement. È fondamentale avere competenze in analisi dei dati e capacità di adattare le strategie in base ai risultati. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale, insieme a un pacchetto retributivo competitivo.