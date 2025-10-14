22.5 C
Content Creator a Milano con possibilità di lavoro remoto

Titolo lavoro: CONTENT CREATOR

Azienda: MySecretCase

Descrizione lavoro:
La figura cercata avrà il compito di collaborare con il team social per ottimizzare la strategia del brand, creando contenuti visivi e testuali per diverse piattaforme. È richiesta una buona conoscenza delle dinamiche social e delle tecniche di storytelling, oltre a competenze in grafica e marketing digitale. Si offre un ambiente di lavoro creativo e stimolante, con opportunità di crescita professionale e formazione continua.

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:27:02 GMT

