Content Creator a Milano con possibilità di lavoro remoto

Titolo lavoro: CONTENT CREATOR



Azienda: MySecretCase



Descrizione lavoro:

La figura cercata avrà il compito di collaborare con il team social per ottimizzare la strategia del brand, creando contenuti visivi e testuali per diverse piattaforme. È richiesta una buona conoscenza delle dinamiche social e delle tecniche di storytelling, oltre a competenze in grafica e marketing digitale. Si offre un ambiente di lavoro creativo e stimolante, con opportunità di crescita professionale e formazione continua.



Località: Milano



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:27:02 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!