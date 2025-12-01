8.3 C
Content Creator a Milano con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: Content creator

Azienda: Ali

Descrizione lavoro: Ali Professional ricerca, per azienda cliente una persona esperta e proattiva per ricoprire il ruolo di: CONTENTCREATOR Responsabilità: Ideare, pianificare e creare contenuti originali e di alta qualità (video, immagini, reel, stories…

Località: Castel San Niccolò, Arezzo

Data pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 23:58:29 GMT


