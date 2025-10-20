Contenimento fauna selvatica nel Lazio: nuove misure urgenti

Il commissario straordinario per la fauna selvatica, Vito Consoli, ha fornito chiarimenti riguardo al bando attuativo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 454, che stabilisce linee guida per il contenimento degli animali domestici inselvatichiti. Questo bando sostiene i Comuni nelle attività di controllo e rimozione di questi animali.

Il provvedimento è stato inviato all’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha espresso parere favorevole. L’ISPRA ha sottolineato l’urgenza di intervenire per rimuovere animali domestici vaganti, a causa dei rischi per la salute pubblica e per l’ambiente. Inoltre, ha ritenuto le misure di rimozione praticabili ed efficaci, evidenziando l’insufficienza di strategie preventive alternative.

Negli ultimi anni, i Comuni del Lazio hanno riportato un aumento della presenza di animali inselvatichiti, causando problemi di sicurezza e decoro urbano. Le misure precedentemente adottate, come ordinanze e vigilanza, sono state giudicate inadeguate a causa della complessità del fenomeno e della carenza di operatori qualificati.

Con questo bando, la Regione offre un sostegno concreto ai Comuni, rimborsando le spese per le catture, anche attraverso ditte specializzate e nuove tecnologie, come droni e fototrappole. Il piano operativo include sopralluoghi, mappatura delle aree, identificazione degli animali e cattura selettiva.

Gli animali catturati, in caso di esito sanitario favorevole, potranno essere ceduti a allevamenti autorizzati o associazioni di protezione animale. Per gli equidi privi di identificazione, dopo controlli clinici, è prevista la loro destinazione a attività ippico-sportive o a enti per interventi assistiti con animali.