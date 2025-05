Conte vede lo scudetto, ecco la classifica

Il Napoli vince 1-0 contro il Lecce nella 35esima giornata di Serie A, avvicinandosi sempre di più allo scudetto. Grazie a questa vittoria, gli azzurri, guidati da Antonio Conte, consolidano il primo posto con 77 punti, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sull’Inter, anch’essa vincente sul Verona.

Il gol della vittoria è realizzato da Raspadori, che segna su punizione al 24′. Il Lecce resta intrappolato nella zona retrocessione, con solo 27 punti, a una lunghezza dal Venezia e due dall’Empoli. La partita inizia con il Napoli che cerca subito di sfondare, ma un gol di Lukaku viene annullato per fuorigioco dopo pochi secondi. Un’interruzione di sei minuti avviene a causa del lancio di oggetti e fumogeni dai tifosi del Lecce, in protesta per il rinvio della partita contro l’Atalanta, giocata dopo la morte del fisioterapista giallorosso.

Dopo la ripresa del gioco, il Napoli trova il gol del vantaggio con Raspadori. Da quel momento, sembra che la capolista possa gestire il match senza troppi affanni. Tuttavia, al 37′, il Lecce si avvicina al pareggio con un colpo di testa di Gaspar che colpisce la traversa, mentre un tocco di mano di Spinazzola non viene punito. Nella ripresa, il Lecce prova a intensificare il ritmo, ma non riesce a creare occasioni significative. Il Napoli, nel finale, si difende con successo dagli attacchi avversari, portando a casa una vittoria fondamentale a un passo dallo scudetto.