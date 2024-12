Conte trionfa su Grillo nella seconda votazione del M5S: il quorum raggiunto, saluti da un comico

Conte ha ottenuto una vittoria significativa, mentre il M5S si prepara a un cambiamento radicale. Beppe Grillo, insoddisfatto dell’esito della consultazione dal 21 al 24 novembre, aveva inizialmente chiesto un nuovo voto e sollecitato gli iscritti a far mancare il quorum. Tuttavia, il 8 dicembre, la maggioranza degli iscritti ha confermato la decisione di eliminare la figura del garante da lui rappresentata.

Dopo il voto dal 5 all’8 dicembre, Grillo ha salutato in modo scenografico, simile al finale del film “The Truman Show”. Nella seconda votazione, il 80,5% degli iscritti ha votato per il suo allontanamento, un aumento significativo rispetto al 63% della prima votazione. Su un totale di 89.000 iscritti, il 65% ha partecipato alla consultazione, superando la precedente affluenza del 61%.

Giuseppe Conte ha rischiato molto, mostrando la volontà di lasciare per fondare un suo partito se il voto fosse andato contro di lui. Dopo l’esito positivo, ha dichiarato che il M5S rappresenta una comunità senza limiti, pronta ad affrontare il futuro con determinazione e passione per cambiare il paese. Il suo sostegno è stato forte all’interno del gruppo parlamentare, mentre la fazione di Grillo includeva figure come Virginia Raggi e Danilo Toninelli. La stampa, in particolare il Fatto Quotidiano, ha schierato il proprio supporto a Conte, criticando aspramente Grillo.

Negli ultimi giorni, Grillo ha giocato le sue carte per contrastare Conte, invitando gli elettori a far saltare il quorum e utilizzando varie strategie comunicative, tra cui un video-discorso da un carro funebre. Ha anche scritto una lettera provocatoria alla segretaria del PD, Elly Schlein, esprimendo il desiderio che si occupasse di Conte. Inoltre, ha chiesto controlli sul voto online.

Rimane ora incerta la questione del simbolo del M5S, con la possibilità di un contenzioso legale che potrebbe complicare ulteriormente la situazione interna al Movimento. La transizione verso una nuova era per il M5S sembra quindi delinearsi, con Conte al timone e Grillo che, dopo la sua uscita, resta a vedere come evolverà la situazione.