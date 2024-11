Conte sfida Grillo sul ritorno della costituente M5s: la polemica sul simbolo

Le tensioni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo riguardo al futuro del Movimento 5 Stelle (M5S) continuano a far parlare di sé. Durante un’intervista a “Cinque Minuti” su Rai1, Conte ha sottolineato che il simbolo del M5S appartiene agli iscritti e non a Grillo né a lui. L’ex premier ha voluto mettere in evidenza che il risultato delle recenti votazioni della Costituente rappresenta la volontà della comunità degli iscritti, affermando di non aver “stravinto”, bensì che il cambiamento è emerso dalla discussione e delibera della base.

Conte ha risposto all’atteggiamento di Grillo, sostenendo che chi ha sempre predicato la democrazia dovrebbe rispettare le decisioni democratiche degli eletti. Ha proposto un ulteriore voto per riaffermare la democrazia all’interno del movimento. La questione legale sul simbolo si è rivelata un tema caldo, con Conte che ha respinto la possibilità di riprenderselo, affermando che assieme al simbolo ci sono impegni contrattuali e che, in ogni caso, il simbolo è di proprietà del M5S e sua comunità.

Il leader dei pentastellati ha anche menzionato che, se necessario, ci sarà la possibilità di modificare il simbolo attraverso una votazione della comunità. Sottolineando il rinnovamento del M5S, Conte ha affermato che non si identificano più come “grillini”, ma come una forza progressista e indipendente, ribadendo la loro vocazione popolare e alternatività rispetto alla destra.

Conte ha inoltre aperto a discussioni sul terzo mandato, evidenziando come la comunità abbia deciso di rivedere le rigidità delle regole tradizionali, optando per soluzioni che garantiscano competenze e esperienza, evitando di diventare semplicemente carrieristi della politica.

In conclusione, il futuro del M5S sarà determinato dal coinvolgimento attivo degli iscritti, con nuove votazioni programmate per il periodo dal 5 all’8 dicembre, dove si discuteranno le proposte e le sfide interne al movimento. Conte si mostra determinato a mantenere il M5S come un movimento d’opinione, concentrandosi sulle battaglie politiche piuttosto che sull’occupazione di posti di potere.