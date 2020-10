“Nel Dpcm andremo a inserire la previsione delle mascherine all’aperto che abbiamo già messo in termini generali nel decreto legge. Mentre però è vincolante la norma sulle mascherine all’aperto, inseriremo una forte raccomandazione sulle mascherine all’interno delle abitazioni private in presenze di persone non conviventi“. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della cabina di regia governo-regioni a Palazzo Chigi. “Non riteniamo di introdurre una norma vincolante ma vogliamo dare il messaggio che se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.

