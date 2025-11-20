13.4 C
Roma
venerdì – 21 Novembre 2025
Economia

Conte: governo non aiuta famiglie italiane

Da stranotizie
Conte: governo non aiuta famiglie italiane

Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha affermato che il governo attuale non fa abbastanza per sostenere le famiglie, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle tasse e il sostegno a quelle in difficoltà. Secondo Conte, il governo cerca di distogliere l’attenzione dei cittadini da questi problemi utilizzando qualsiasi mezzo possibile.

Conte ha suggerito di prendere i soldi dagli extra profitti delle banche, dai giganti del web americani e dalle industrie delle armi per utilizzarli a favore delle persone, aumentando gli stipendi e migliorando la sanità. Ha espresso queste opinioni a Napoli, dove si è recato per sostenere il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico.

Articolo precedente
Osservatorio economico a Roma
Articolo successivo
Diritti umani in pericolo in Israele
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.