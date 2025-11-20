Conte: governo non aiuta famiglie italiane

Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha affermato che il governo attuale non fa abbastanza per sostenere le famiglie, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle tasse e il sostegno a quelle in difficoltà. Secondo Conte, il governo cerca di distogliere l’attenzione dei cittadini da questi problemi utilizzando qualsiasi mezzo possibile.

Conte ha suggerito di prendere i soldi dagli extra profitti delle banche, dai giganti del web americani e dalle industrie delle armi per utilizzarli a favore delle persone, aumentando gli stipendi e migliorando la sanità. Ha espresso queste opinioni a Napoli, dove si è recato per sostenere il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico.