“Ora ci prendiamo 2-3 giorni, poi ci vedremo e a mente fredda faremo una disamina. Cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter, con o senza di me”. Sono le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta della sua Inter nella finale d’Europa League. “E’ stata una stagione molto dura, ora bisogna riposare un paio di giorni e prendere la decisione migliore per il bene dell’Inter, sempre con la massima cordialità. Non c’è astio, si faranno valutazioni, capiremo in maniera molto serena. Non c’è rancore da parte di nessuno, è questione di punti di vista e di alcune situazioni che io quest’anno ho affrontato: non mi sono piaciute. Ho una famiglia, devo capire se la priorità è il calcio o la famiglia. Se alcune situazioni devono influire sulla famiglia, non va più bene. A tutto c’è un limite, devo capire dov’è il mio limite”, dice. “Per me è stata un’annata bellissima, ringrazio la proprietà che mi ha dato la possibilità di fare quest’esperienza. Ne è valsa la pena”, aggiunge. “Dirò il mio punto di vista quando ci sarà l’occasione di confrontarsi. E’ importante costruire qualcosa, farlo in armonia è la cosa più importante. Dobbiamo rifiatare tutti e recuperare energia, a mente fredda si faranno valutazioni”.

Fonte