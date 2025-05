Conte festeggia lo scudetto: futuro incerto al Napoli

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha festeggiato insieme ai suoi giocatori la conquista del titolo di campione d’Italia, definendo il percorso della squadra “clamoroso”. In un’intervista a Dazn, Conte ha elogiato il lavoro dei giocatori, sottolineando che affrontare la pressione è stata una prova fondamentale. La squadra ha dimostrato resilienza, tornando a brillare dopo una stagione difficile.

Durante l’intervista, l’ex compagno di squadra Ciro Ferrara ha sorpreso Conte portando una torta, facendo riferimento a una sua celebre frase sulla “ciliegina” da aggiungere al successo. Conte ha scherzato su questo gesto, evidenziando la difficoltà di vincere con il Napoli e la straordinarietà del risultato ottenuto in così poco tempo.

Il futuro di Conte resta incerto: il tecnico ha dichiarato di voler godere del momento e di avere un buon rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, la questione della Champions League è emersa come un possibile obiettivo per la prossima stagione. De Laurentiis ha commentato che il rispetto per la personalità degli allenatori è fondamentale e ha espresso il desiderio di vedere Conte affrontare la sfida europea.

In sintesi, il Napoli celebra una storica vittoria sul campo, mentre le incertezze sul futuro di Conte e le aspirazioni per la Champions rimangono al centro delle discussioni.

