Conte e M5S: Cautela su Giani nelle Regionali in Toscana

In un recente incontro nella sede del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha annunciato il supporto della sua formazione a Matteo Ricci per le elezioni nelle Marche, toccando anche il tema delle prossime elezioni regionali in Toscana. L’ex primo ministro ha mostrato riserve rispetto a un eventuale sostegno al governatore in carica, Eugenio Giani, a causa di differenze politiche emerse negli anni passati.

Conte ha comunicato che la situazione in Toscana è oggetto di riflessione tra i vari gruppi locali, e ha sottolineato che la direzione centrale del partito non impone decisioni. “Da Roma non imponiamo nulla”, ha evidenziato, invitando a consultare Paola Taverna e i coordinatori locali per discutere le posizioni.

Inoltre, Conte ha richiamato l’importanza del percorso di opposizione intrapreso dal Movimento 5 Stelle nella gestione regionale, affermando che la possibilità di alleanze deve essere valutata in base alle condizioni locali. “È fondamentale capire se ci sono le condizioni”, ha affermato, rimarcando che la decisione finale spetterà ai gruppi sul territorio.

Il leader pentastellato ha concluso dichiarando che, di fronte alla riproposizione dello stesso candidato, entrare in giunta rappresenterebbe un sacrificio significativo per il M5S.