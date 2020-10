Ieri sera il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa a reti unificate per spiegarci il nuovo DPCM che è entrato in vigore da oggi sulle norme anti-contagio dovute al CoronaVirus.

A quanto pare poco dopo la diretta, Conte avrebbe telefonato in persona a Fedez e Chiara Ferragni per chiedere loro un favore: sensibilizzare i loro followers all’uso della mascherina.

“Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata: siamo stati messi in contatto col Presidente del Consiglio. Ci ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. E se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’utilizzo della mascherina. E io mi sto sforzando di trovare un modo di essere più convincente possibile. Probabilmente non esiste modo. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata. E l’Italia non può permettersi nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. E che in qualche modo il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremmo in qualche modo evitare uno degli scenari più brutti che abbiamo già vissuto negli ultimi mesi. Quindi mi raccomando ragazzi: utilizziamo la mascherina”.