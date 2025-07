Conte accusa Meloni: Italia complice del genocidio in Gaza

Il tema della geopolitica e dei diritti umani torna a far discutere in Italia, in particolare riguardo alla situazione israelo-palestinese. Durante le dichiarazioni di voto alle Camere, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha espresso forti critiche nei confronti del governo italiano per la sua posizione sulla situazione a Gaza.

Conte ha denunciato un presunto “genocidio” perpetrato dal governo israeliano, citando l’uccisione di sei bambini palestinesi. Ha accusato l’esecutivo di non aver adottato alcuna misura nei confronti di Israele, evocando la necessità di stracciare un memorandum d’intesa tra Italia e Israele. Secondo il leader del M5s, continuare a importare armi da Israele renderebbe l’Italia complice nella violazione del diritto internazionale.

Ha sollevato interrogativi sull’atteggiamento dei leader politici italiani, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, invitandoli a riflettere sulla loro indifferenza di fronte a tali atrocità. Il governo italiano, secondo Conte, non avrebbe alcun diritto di mantenere relazioni con un paese che, a suo avviso, calpesta i diritti umani.

Inoltre, Conte ha difeso Francesca Albanese, funzionaria dell’Onu, definendola esempio di coraggio per il suo impegno a denunciare la situazione in corso in Medio Oriente. Ha proposto la sua candidatura al Premio Nobel per la Pace, evidenziando che il governo italiano non ha fatto nulla per proteggerla dalle minacce di sanzioni.