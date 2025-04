Conte accusa, De Laurentiis replica: caos in casa Napoli

Tensione in casa Napoli a poche ore dalla partita contro il Monza, valida per la 33esima giornata di Serie A. Gli azzurri devono affrontare il caos scatenato dalle dichiarazioni di Antonio Conte durante una conferenza stampa. Il tecnico ha espresso dubbi sul progetto del Napoli, ricevendo una pronta risposta dal presidente Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis ha affermato su Radio Crc: “Queste valutazioni fatte in itinere possono creare disagio; penso sia meglio farle alla fine. Abbiamo costruito una squadra forte, muscolosa, che ci farà divertire nei prossimi anni. Questa non è una promessa, ma una realtà. Solo in una stagione degli ultimi anni non ci siamo riusciti”. Il presidente si riferiva in particolare alle parole di Conte, che aveva dichiarato che “il Napoli non deve essere una squadra di passaggio” e ha evidenziato che, dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, molte aspettative sono svanite.

Conte ha ammesso di aver espresso varie opinioni all’inizio della stagione, dicendo: “Alcune posso confermarle, altre no. Non rinnego niente, ma non mi sento di confermare tutto”. Questa situazione fa sorgere dubbi sulla sua permanenza sulla panchina azzurra, nonostante il contratto in vigore fino al 2027.

L’assegnazione di responsabilità e i contrasti tra Conte e De Laurentiis pongono interrogativi sul futuro del Napoli e sulla direzione che il club intende prendere per consolidare i risultati ottenuti. La tensione si riflette anche nelle scelte strategiche e nella gestione della squadra in vista delle prossime sfide in campionato.