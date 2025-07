Conte accusa: aumento spesa difesa e povertà in crescita

Nel dibattito politico nazionale, le questioni relative alla spesa pubblica occupano sempre più un posto centrale. Recentemente, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso forti critiche riguardo all’aumento della spesa per la difesa.

Durante un’audizione presso la commissione della Camera, Conte ha messo in discussione l’idea di un incremento del 5% nel budget destinato alla difesa, sottolineando che questa decisione potrebbe avere ripercussioni negative sul welfare del paese. Il politico ha evidenziato la drammatica situazione economica, citando i 5,7 milioni di italiani che vivono in condizioni di povertà.

Conte ha accusato il governo di trascurare le reali esigenze della popolazione, suggerendo che le promesse di stabilità sociale stiano diventando sempre più inconsistenti di fronte a scelte che potrebbero aggravare la già critica situazione economica. Ha quindi messo in dubbio l’autenticità delle rassicurazioni fornite dai rappresentanti del governo, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, evidenziando come tali affermazioni possano apparire come una mera illusione per gli italiani.

Le sue osservazioni hanno acceso un acceso confronto tra le diverse forze politiche riguardo alla priorità da attribuire agli investimenti in difesa rispetto al welfare, ponendo in evidenza le tensioni che caratterizzano l’attuale panorama politico.