Contatto Animale e Benessere: Iniziativa in Umbria

L’Associazione Qua lo Zoccolo è da anni attiva nella promozione degli Interventi assistiti con animali (Iaa) e della pet therapy. Ha recentemente avviato il progetto “Contatto Animale. Oltre l’autismo. Animali, benessere, solidarietà”, che gode del patrocinio dei Comuni di Perugia e Corciano, della Regione Umbria, dell’Usl Umbria 1, e di altre associazioni. Questo progetto è finanziato attraverso il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, volto a migliorare la qualità della vita di individui con disturbi dello spettro autistico.

Il progetto prevede un percorso esperienziale di due giornate, aperto a tutti, con particolare attenzione a utenti e famiglie coinvolte. Le attività saranno incentrate sul valore della relazione con gli animali e sul benessere che deriva da approcci olistici e dal contatto con la natura.

Le date degli eventi sono il 13 settembre al Centro Ololab di Ponte Felcino e il 21 settembre alla Scuderia Valmarino di Taverne di Corciano, entrambe dalle 10 alle 19. In queste occasioni, un team di esperti, tra cui operatori di Iaa, tecnici di attività equestri, veterinari specializzati, psicologi e logopedisti, sarà presente per offrire una serie di attività coinvolgenti con cavalli, cani e api, oltre a sessioni di respirazione, rilassamento e massaggi.

Il 2 ottobre, si svolgerà anche una tavola rotonda presso la sala Rossa di Palazzo dei Priori a Perugia, alle 10, per discutere dei benefici e delle potenzialità degli Iaa. Durante l’incontro parteciperanno operatori e famiglie coinvolte. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione tramite email o telefono.