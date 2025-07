Contaminazione del DNA nel caso di Garlasco, sviluppi attuali

Recenti sviluppi nel caso di Garlasco hanno attirato l’attenzione sull’analisi di un campione di DNA. Durante un incidente probatorio, è stata esaminata una garza utilizzata per raccogliere materiale genetico di Chiara Poggi, rivelando la presenza di tracce minime di DNA maschile. Tuttavia, la genetista Denise Albani ha spiegato che la quantità, pari a circa 4 picogrammi, è considerata irrilevante e potrebbe derivare da una contaminazione.

Il campione presenta un cromosoma Y che corrisponde parzialmente a quello di Ernesto Gabriele Ferrari, medico legale coinvolto nel caso. Questo ha portato i consulenti a interrogarsi sull’adeguatezza delle procedure utilizzate, specialmente sul ricorso a una garza anziché a un tampone sterile per la raccolta del DNA.

Le analisi hanno già esaurito la traccia di DNA, utilizzando un totale di 10 microlitri del campione. Le tecniche di amplificazione del DNA necessitano di quantità superiori ai 100 picogrammi per microlitro per ottenere risultati significativi. In confronto, il caso di Yara Gambirasio ha visto un profilo genetico derivare da un campione di oltre 2000 picogrammi per microlitro.

Al momento, le indagini del DNA di Andrea Sempio non hanno prodotto risultati, con oltre 60 impronte analizzate senza alcuna corrispondenza. Ulteriori incontri tra i consulenti sono previsti per settembre, quando si riprenderanno le attività, in particolare l’esame delle tracce maschili trovate sotto le unghie di Chiara Poggi.