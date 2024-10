Un team di neuroscienziati dell’Università di Losanna ha condotto uno studio sul contagio emotivo e la resilienza, definita come la capacità di affrontare e superare difficoltà. Il contagio emotivo è un fenomeno psicologico che permette alle emozioni di una persona di influenzare quelle di chi le circonda, propagandosi in modo automatico e inconscio. Questo meccanismo gioca un ruolo chiave nelle dinamiche sociali, favorendo l’empatia e la comprensione reciproca. Recenti ricerche hanno messo in evidenza come il contagio emotivo non solo incida sulle emozioni, ma possa anche rafforzare la resilienza di un individuo.

Uno studio condotto su topi ha evidenziato che i roditori che osservavano compagni affrontare situazioni stressanti, come leggere scariche elettriche, sviluppavano una maggiore capacità di gestire eventi stressanti futuri. Questo suggerisce che il contagio emotivo ha un impatto positivo sulla resilienza, preparando meglio gli individui a fronteggiare le sfide future attraverso l’osservazione delle reazioni altrui. Comprendere questo legame tra contagio emotivo e resilienza è cruciale per affrontare problemi di salute mentale, come la depressione, che colpisce oltre 280 milioni di persone nel mondo e rappresenta una delle principali cause di disabilità.

Tradizionalmente associato alla diffusione di emozioni negative, il contagio emotivo potrebbe anche influenzare positivamente il benessere psicologico tramite modelli di resilienza. La ricerca ha rivelato un legame tra contagio emotivo e rilascio di serotonina, un neurotrasmettitore cruciali per regolare l’umore, il sonno e l’appetito. In particolare, lo studio ha identificato il ruolo centrale di una regione del cervello chiamata abenula, coinvolta nella gestione delle emozioni e nella risposta al dolore e alla ricompensa.

Quando il contagio emotivo si verifica, l’aumento di serotonina nell’abenula riduce l’attività della sua parte laterale, spesso legata a comportamenti depressivi. Questa scoperta suggerisce che l’osservazione di come altri affrontano lo stress può preparare il nostro cervello a gestire meglio le avversità, limitando la vulnerabilità a sintomi depressivi. Favorire il contagio emotivo positivo, sia attraverso terapie che stimolino la produzione di serotonina sia mediante interazioni sociali, potrebbe offrire nuove prospettive nel trattamento della depressione.