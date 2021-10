DUE O TREMILA contagi Covid al giorno? Troppo pochi, secondo Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia Molecolare dell’Università di Padova. “Sottostimati”, spiega, perché in realtà “dovrebbero essere 15-20mila”. Conti che non tornano per l’esperto che di Covid si occupa da 20 mesi, sfidando spesso le convinzioni ufficiali. “Oggi in Italia abbiamo 30-40 decessi al giorno e nel contempo un numero ridicolo di infezioni – spiega Crisanti – Evidentemente c’è una discrepanza ingiustificabile, perché in tutti gli altri Paesi d’Europa, e del mondo, c’è un rapporto di uno a mille rispetto ai numeri relativi a casi Covid e decessi. Quindi anche da noi il totale dei contagi dovrebbe essere molto più elevato: 15-20mila al giorno. Ma perché non è così?”.

“Non è affatto tutto finito”

Da mesi Crisanti va ripetendo che la pandemia Covid non si sta estinguendo. E ora, come una sferzata, afferma: “La gente pensa: abbiamo 1.000 casi, è finito tutto. Invece no. Quello che conta è chi fa i tamponi”. Poi spiega il meccanismo in atto, secondo lui difettoso. “Se nel computo mettiamo tutta la gente che si sottopone a tampone perché deve andare a lavorare, per lasciapassare sociale, è chiaro che le incidenze sono bassissime. Invece se i tamponi venissero usati, ad esempio, per la sorveglianza nelle classi delle scuole italiane, il risultato sarebbe completamente diverso”.

La formula da applicare

E allora quale formula applicare per ottenere un numero di contagi Covid più veritiero possibile? Il microbiologo la illustra in questo modo: “Bisogna prendere il numero di decessi, dividerlo per due e moltiplicarlo per 1.000. Quindi, avendo tra i 30 e 40 decessi, otterremmo tra i 15mila e i 20 mila contagiati in Italia”. Ma subito dopo estende la sua analisi a Green pass e tampone. “Il Green pass è un’anomalia, perché la protezione del vaccino, nei confronti dell’infezione, dopo sei mesi passa dal 95 al 40% (come prova lo studio realizzato dal Kaiser Permanente Southern California Department of Research & Evaluation, pubblicato su Lancet, condotto su vaccino Pfizer inoculato su 3.500.000 persone che avevano completato il ciclo vaccinale nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2020 e l’8 agosto 2021.) – sottolinea Crisanti – . Quindi, l’aver protratto la validità del vaccino da 6 mesi ad un anno non ha nulla di scientifico”.

Crisanti prosegue: Il “Green pass è una misura per indurre la popolazione a vaccinarsi, e abbiamo raggiunto livelli importanti di immunizzazione. Ma il fatto che il tampone sia previsto con data entro i due/tre giorni precedenti per accedere al lavoro è discutibile: non c’è nulla che giustifichi misure di questo genere, perché una persona si può infettare il giorno dopo, oppure quando fa il tampone può essere ancora infetta a livelli bassi e dopo tre giorni raggiungere una carica pazzesca”. L’esperto arriva ad una conclusione: “Il Green pass, per avere un impatto sulla trasmissione del virus, dovrebbe essere limitato a coloro che hanno ricevuto la seconda dose entro sei mesi e a chi ha fatto il tampone dopo le 24 ore. É chiaro che questa non è una cosa praticabile, no?”.

I dubbi dell’epidemiologo

Comprende la posizione di Crisanti, ma non la condivide del tutto Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. “Fare più tamponi per capire di più sull’andamento dei contagi? Questo lo diciamo da tempo – dice Ciccozzi – ma il fatto di distinguere tra tamponi fatti per sorveglianza (nelle scuole), da quelli obbligatori sul luogo di lavoro è fuorviante. Perché anche quelli previsti nelle aziende sono finalizzati alla sorveglianza. Quindi la formula a cui perviene Crisanti per calcolare il numero effettivo di contagi in Italia è inesatta. Bisognerebbe allargare il calcolo sui dati Covid distribuendolo per classi di età: io farei una media settimanale dei tamponi effettuati, dei decessi e dei positivi. Questo proprio perché il numero di tamponi varia di giorno in giorno”.

I dati ufficiali in discussione

Ma quali sono i dati relativi a contagi e deceduti Covid contestati da Crisanti? Oltre al ministero della Salute, che pubblica sul proprio sito il bollettino giornaliero, una valutazione complessiva sullo stato attuale della pandemia arriva dalla Fondazione Gimbe. Che, nel suo ultimo monitoraggio (relativo al periodo dal 29 settembre al 5 ottobre) ha fatto un raffronto con la settimana precedente, rilevando “una diminuzione di nuovi casi (21.060 contro 23.159) e decessi (311 invece di 386); un calo anche dei casi positivi (90.299 contro 98.872), delle persone in isolamento domiciliare (86.898 anziché 94.995), dei ricoveri con sintomi (2.968 al posto di 3.418) e di quelli in Terapia intensiva (433 contro 459).

Casi in discesa da cinque settimane

“Ormai da cinque settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il dato nazionale mostra una discesa dei nuovi casi settimanali, anche se nell’ultima, rispetto alla precedente, 5 Regioni registrano un incremento percentuale dei contagi”. Gli aumenti, che riguardano Basilicata (+73,6%), provincia autonoma di Bolzano (+8,7%) e di Trento (+20,9%), Sardegna (+5%) e Valle D’Aosta (+64,5%), rimangono tuttavia contenuti in termini assoluti. Scendono a 17 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti e nessuna conta oltre 150 casi per 100.000 abitanti. Diminuiscono anche i decessi: sono stati 311 negli ultimi 7 giorni (di cui 22 riferiti a periodi precedenti), con una media di 44 al giorno rispetto ai 55 della settimana precedente.

Sempre meno malati Covid negli ospedali

“Sul fronte ospedaliero – sottolinea Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati da pazienti Covid-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 13,2% in area medica e del 5,7% in Terapia intensiva”. A livello nazionale, il tasso di occupazione rimane basso (5% in area medica e 5% in area critica) e nessuna Regione supera le soglie del 15% per l’area medica e del 10% per l’area critica. “Continuano a scendere anche gli ingressi giornalieri in Terapia intensiva – afferma Marco Mosti, direttore operativo della fondazione – con una media mobile a 7 giorni di 22 ingressi al giorno rispetto ai 29 della settimana precedente”.