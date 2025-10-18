18.4 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Lavoro

Contabile Senior nella tua città: Crescita Professionale nello Studio Commercialista

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: CONTABILE SENIOR- STUDIO COMMERCIALISTA

Azienda: Eurointerim

Descrizione lavoro:
Il cliente, uno studio di commercialisti, cerca un contabile senior da inserire per ampliamento organico. La figura sarà responsabile della gestione autonoma di un pacchetto clienti, occupandosi di contabilità, dichiarazioni fiscali e consulenze. Sono richieste esperienza pregressa nella contabilità e familiarità con la normativa fiscale. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro collaborativo.

Località: Torino

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:59:05 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
AI e clima: la promessa di un futuro sostenibile in Italia
Articolo successivo
Giuli canta ‘Albachiara’: Capitale dell’Arte 2027 svelata!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.