Contabile Senior nella tua città: Crescita Professionale nello Studio Commercialista

Titolo lavoro: CONTABILE SENIOR- STUDIO COMMERCIALISTA



Azienda: Eurointerim



Descrizione lavoro:

Il cliente, uno studio di commercialisti, cerca un contabile senior da inserire per ampliamento organico. La figura sarà responsabile della gestione autonoma di un pacchetto clienti, occupandosi di contabilità, dichiarazioni fiscali e consulenze. Sono richieste esperienza pregressa nella contabilità e familiarità con la normativa fiscale. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro collaborativo.



Località: Torino



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:59:05 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!