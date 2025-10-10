Contabile Senior a Milano: Unisciti a un Team Dinamico e in Crescita

Titolo lavoro: CONTABILE SENIOR- STUDIO COMMERCIALISTA



Lo studio commerciale sta cercando un professionista esperto che, in totale autonomia, gestisca un pacchetto clienti, occupandosi di tutte le relative operazioni contabili e fiscali. Sono richieste competenze consolidate in materia di contabilità e fiscalità, oltre a una formazione adeguata nel settore. Il candidato ideale deve possedere capacità di analisi e problem solving, nonché abilità comunicative. L’offerta prevede un inserimento in un ambiente dinamico e stimolante, con l’opportunità di crescita professionale e formazione continua.



