Contabile senior a Milano per studio commercialista di prestigio

Posizione lavorativa: CONTABILE SENIOR- STUDIO COMMERCIALISTA

Azienda: Eurointerim

Descrizione lavoro: per importante Studio Commercialista cliente, una figura professionale da inserire per ampliamento organico: CONTABILE SENIOR…- STUDIO COMMERCIALISTA Descrizione Lavoro La figura professionale ricercata, in autonomia, dovrà gestire un pacchetto…

Località: Torino

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:40:02 GMT


