Consumatori: diffamò il Codacons, condannato Rosario Trefiletti (ex Federconsumatori)

Rosario Trefiletti, storico presidente di Federconsumatori, è stato condannato per diffamazione ai danni del Codacons e dovrà risarcire l’associazione con complessivi 5.545 euro. A deciderlo il Tribunale penale di Roma, che ha emesso una sentenza con cui dispone a carico di Trefiletti il pagamento di una multa e un risarcimento in favore del Codacons, oltre al pagamento delle spese legali. Lo comunica il Codacons. Al centro della vicenda una serie di tweet pubblicati nel 2015 da Rosario Trefiletti attraverso il suo account personale Twitter, nei quali l’ex rappresentante di Federconsumatori definiva il Codacons ‘Clonacons’, accusandolo di ‘clonare’ i comunicati stampa della sua associazione.

“Caso Volkswagen, è tornato il Clonacons, pensavamo fosse in Usa. Meglio, così quando clona evita di dire stupidate e di illudere i malcapitati”, scriveva ad esempio Trefiletti il 27 settembre 2015. O ancora, il 6 ottobre 2015: “Appena saputi i dati consumi di Natale e Trismo elaborati da federconsumatori, il Clonacons si è buttato a pesce: come al solito. Poveracci”. Ora il giudice del Tribunale di Roma, Alida Bracone, “ha riconosciuto tali tweet come palesemente diffamatori, smentendo le fantasiose tesi del Trefiletti e condannandolo “ìalla pena di euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita Codacons da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale pari a euro 1.500, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile, che liquida in complessivi euro 3.645”, fa sapere l’associazione.

“Ad ogni uscita del Codacons sui giornali nazionali, e soffrendo la massiccia presenza dell’associazione sui mass media, si abbandonava a deliranti e ingiustificati commenti diffamatori verso lo stesso Codacons, accusato di ‘clonare’ Federconsumatori e di avviare azioni legali e class action dannose per i cittadini”, spiega il Codacons all’Adnkronos. “Il Tribunale ha ora riconosciuto questi tweet come palesemente diffamatori, smentendo le fantasiose teorie di Trefiletti”.