Consultazione, nuovi giudici hanno prestato giuramento al Quirinale: plenum ricostituito

Questa mattina, al palazzo del Quirinale, hanno prestato giuramento come giudici della Corte costituzionale Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli, Roberto Nicola Cassinelli e Francesco Saverio Marini, nominati dal Parlamento in seduta comune il 13 febbraio. La cerimonia si è svolta sotto la presidenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Erano presenti i presidenti delle principali istituzioni italiane, tra cui il Senato, rappresentato da Ignazio La Russa, la Camera dei Deputati con Lorenzo Fontana, e il Consiglio con Giorgia Meloni. Hanno partecipato anche il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, i giudici costituzionali in carica, i giudici emeriti e altre autorità statali. Con l’ingresso di questi nuovi giudici, la Corte costituzionale ritorna formalmente al suo plenum dopo 466 giorni da quando Silvana Sciarra ha cessato il suo mandato l’11 novembre.