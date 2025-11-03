18.9 C
Consultazione e Inclusione nella Salute Mentale a Trapani

Si è recentemente insediata la Consulta dei familiari e dei pazienti del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP Trapani, su invito del Direttore del DSM, Gaetano Vivona, in seguito a una delibera del Commissario straordinario.

La Consulta ha l’obiettivo di garantire trasparenza e inclusione per pazienti, familiari e associazioni coinvolti nella cura psichiatrica. Tra i compiti principali vi sono la segnalazione di criticità nei servizi e la proposta di miglioramenti, la promozione di iniziative contro lo stigma, e il supporto all’inclusione sociale degli utenti. Inoltre, si impegna a costruire percorsi personalizzati e condivisi tra gli utenti, le loro famiglie e gli operatori.

Questo spazio di ascolto e co-progettazione permette a chi vive la sofferenza psichica di essere parte attiva nella definizione delle soluzioni all’interno del sistema di salute mentale provinciale. La Consulta rafforza la partecipazione inclusiva e promuove pratiche di innovazione e personalizzazione delle cure, rispondendo concretamente alle esigenze di utenti e familiari. In questo modo, contribuisce al benessere delle persone con disabilità, non autosufficienti o fragili.

